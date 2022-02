“Ristabilire confini netti tra potere giudiziario e potere politico”. Chiacchiere con Violante

Nel 1992, trent’anni fa, in quel Parlamento c’era anche Luciano Violante. Ex magistrato, ex responsabile Giustizia del Pci, futuro presidente della Camera, all’epoca Violante era il presidente della Commissione parlamentare Antimafia e nei mesi più duri di Tangentopoli fu il primo firmatario di una proposta di legge costituzionale, approvata in via definitiva un anno e mezzo dopo, per abrogare alcuni commi dell’articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari. Il risultato di quella scelta, di quella rivoluzione avvenuta sull’onda emotiva di Mani pulite, fu mettere il potere legislativo nelle mani del potere giudiziario e trent’anni dopo quell’iniziativa parlamentare per la prima volta Luciano Violante accetta di tornare su quel passaggio storico. Con parole sorprendenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE