L'ambiguità della strumentalizzazione politica dei referendum

Firmare con il partito del cappio, agitato alla Camera da un nobile antesignano del senatore Salvini, era impossibile non già per ragioni di principio, estranee a noi immoralisti comuni, cittadini in politica, ma di gusto e di memoria. La riscoperta del garantismo dei forcaioli ha come tutto un limite. Ora che il famoso “quadro normativo” non c’è, tuttavia, perché il Parlamento su queste cose è in vacanza da quando abolì l’articolo 68 che sanciva la divisione dei poteri, trent’anni di vacanza o latitanza, ci sono i referendum sulla giustizia. Sulla coltivazione della cannabis sativa, chi vuol esser lieto sia (dico personalmente, ho una moglie californiana, e la amo, nessuno è perfetto). Sullo spegnimento legale e codificato di vite sofferenti, chi vuol esser triste sia, nel mondo del diritto a morire. Io no. Avrei delle obiezioni non necessariamente cattoliche, anzi moltissimo laiche, a legiferare per scelta popolare nella zona grigia delle esistenze individuali, preferisco la carità cristiana e liberale.

