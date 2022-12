Più garanzie e meno carcere: il programma, non proprio meloniano, del ministro Nordio

Il Guardasigilli ha presentato le sue linee programmatiche al Senato: separazione delle carriere tra pm e giudici, stop alla gogna, riforma delle intercettazioni, meno carcere. Un piano così garantista da far impallidire Meloni

Quasi a rispondere alle critiche di chi lo rappresenta come una “foglia di fico” del governo Meloni, il Guardasigilli Carlo Nordio martedì è intervenuto alla commissione Giustizia del Senato per illustrare le sue linee programmatiche e, con parole ferme e chiare, ha presentato un programma così garantista da far impallidire la componente più forcaiola che sostiene la maggioranza: separazione delle carriere tra pm e giudici, rafforzamento della presunzione di innocenza, contrasto all’abuso della carcerazione preventiva, riforma delle intercettazioni, revisione dei reati che bloccano la Pubblica amministrazione e, soprattutto, più pene alternative al carcere.