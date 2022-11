Mafia, riecco i ventriloqui che pretendono una nuova stagione narratvo-giudiziaria

È nella pancia che si è costretti a guardare per picconare le ultime fantasiose ricostruzioni di pentiti di mafia e saltimbanchi. A certi parlatori, infatti, la voce pare venire dal ventre. E invece sono portavoce dell’altrui pensiero, chissà se per scelta o perché suggestionabili.

Il punto è che l’illusionismo fonico dei novelli ventriloqui pretende, ancora una volta, di diventare giudiziario. È il colpo di reni in vista dell’atto finale (il De profundis?), la sentenza della Cassazione, sulla Trattativa stato-mafia. Oppure l’incipit di una nuova stagione narrativo-giudiziaria che tanto piace a chi non si arrende all’evidenza che i processi si vincano con le prove.

