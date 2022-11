Meloni sceglie l'allievo di Ingroia

Non si ferma l’ascesa ai vertici delle istituzioni dell’“enfant prodige” – così lo definì il Fatto – dell’antimafia militante: l’ex sostituto procuratore di Palermo, Roberto Tartaglia. La premier Giorgia Meloni ha infatti deciso di nominarlo come vicecapo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (Dagl) della presidenza del Consiglio dei ministri, incarico che il magistrato ha già ricoperto negli ultimi scampoli del governo Draghi. Una carica di assoluto rilievo, visto che il Dagl svolge un’attività di coordinamento dell’intera attività normativa del governo, mettendo in collegamento i vari uffici legislativi coinvolti, di volta in volta, nel procedimento di adozione dei provvedimenti poi discussi in Consiglio dei ministri.

