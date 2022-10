La boiata della “Trattativa stato-mafia” fa breccia anche a Reggio Calabria

Il processo sulla fantomatica “Trattativa stato-mafia” si è sdoppiato. Non bastava quello aperto a Palermo dai vari Ingroia e Di Matteo, e demolito quasi un anno fa dalla corte d’assise d’appello palermitana, che ha stabilito che non ci fu alcuna “trattativa” tra lo stato e Cosa nostra, bensì un’operazione di intelligence portata avanti dai carabinieri del Ros per fermare le stragi mafiose. L’ipotesi accusatoria bocciata a Palermo è di fatto ancora viva e vegeta, ma a Reggio Calabria. Qui sta infatti andando in scena il processo “‘Ndrangheta stragista”, basato sull’inchiesta lanciata nel 2017 dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, allora diretta da Federico Cafiero De Raho (poi diventato procuratore nazionale antimafia e oggi deputato M5s). Il processo vede imputate due persone: l’ex boss del quartiere palermitano di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. I due sono accusati dell’omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, avvenuto il 18 gennaio 1994, e per questo sono stati condannati in primo grado all’ergastolo. Si tratta molto di più di un semplice processo per l’omicidio di due carabinieri.

