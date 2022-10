“Craxi e Berlusconi in un agrumeto coi boss”. L'ultima fantasia giudiziaria

Al processo "'Ndrangheta stragista", in corso a Reggio Calabria, il pubblico ministero deposita dichiarazioni di pentiti senza né capo né coda che tirano in ballo il Cav. e persino l'ex segretario socialista

"Vidi Craxi e Berlusconi in un agrumeto con i boss della ‘ndrangheta". E’ passata quasi inosservata (per fortuna, verrebbe da dire) l’ultima boiata sparata da un cosiddetto collaboratore di giustizia e valorizzata dai magistrati nel corso del processo “’Ndrangheta stragista”, che si sta celebrando davanti alla corte d’assise d’appello di Reggio Calabria. Il processo vede imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, avvenuto il 18 gennaio 1994.