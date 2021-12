Torna alla ribalta l'antimafia militante, come sempre anti-Cav.

Berlusconi, la mafia,le stragi del '92-'93, l’intervista di Canal Plus a Borsellino e lo “scoop” che fa subito flop: ciclicamente ritorna una nota fake news. E sempre per lo stesso motivo: colpire il leader di Forza Italia

Mentre Silvio Berlusconi porta avanti la sua campagna per arrivare al Quirinale, prosegue la campagna di chi – tra procure e giornali allineati – per impedirglielo ritira fuori l’ipotesi che il Cav. fosse mezzo mafioso se non addirittura il “mandante esterno” delle stragi. Ora si è aggiunto un altro tassello. Per gli amanti della saga avrebbe dovuto essere lo scoop giornalistico dell’anno. Peccato che in poche ore abbia preso le forme di una figuraccia epica. Partiamo dall’inizio.