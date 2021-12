Riecco il Cav. mandante delle stragi

Certe inchieste sono come il maiale: non si butta via niente. E certi pentiti sono come la peperonata: si ripropongono. E così, mentre Silvio Berlusconi è uno dei candidati al Quirinale, i giornali a lui ostili come il Fatto quotidiano prestano molta attenzione alle inchieste del pm a lui ostile, nonché editorialista del medesimo Fatto quotidiano, Luca Tescaroli. Il pm della procura di Firenze infatti sta indagando, ormai da una vita, sull’ipotesi che Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri siano i mandanti esterni delle stragi di Cosa nostra di inizi anni ’90. Racconta il Fatto che nei giorni scorsi, Tescaroli e il pm Luca Turco hanno depositato le vecchie dichiarazioni di 25 anni fa di un mafioso che diceva che un altro mafioso gli aveva detto che Berlusconi ebbe un ruolo nelle stragi.

