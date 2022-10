“Troppe assoluzioni”, le assurde critiche dell'Ocse ai giudici italiani

Dal caso Finmeccanica-India a Eni-Nigeria: per gli esaminatori Ocse i nostri tribunali assolvono troppo nei casi di corruzione internazionale perché sbagliano a valutare le prove. Un'interferenza evidente sulla nostra magistratura, ma per l’Anm è tutto ok

"Siamo seriamente preoccupati dal fatto che i processi in Italia sui casi di corruzione internazionale abbiano prodotto un alto numero di sentenze di assoluzione". “Dopo una condanna nel 2013, infatti, gli ultimi sette processi hanno prodotto cinque assoluzioni piene, un’assoluzione parziale e una condanna”. “Le assoluzioni si verificano perché, anziché prendere in esame contemporaneamente la totalità delle prove indiziarie, ciascuna di queste viene esaminata solo individualmente”. Più che un’analisi sullo stato di attuazione della Convenzione sulla corruzione internazionale del 1997, il rapporto pubblicato martedì dal Gruppo di lavoro sulla corruzione dell’Ocse, dedicato all’Italia, assomiglia a un atto di accusa di stampo forcaiolo nei confronti dell’operato dei giudici italiani. Con alcuni passaggi a dir poco inopportuni: quelli in cui gli esaminatori dell’Ocse si spingono addirittura a contestare nel merito le valutazioni effettuate dai giudici italiani in alcuni processi di grande importanza, come quelli sulla vendita di elicotteri all’India da parte di Finmeccanica e sugli affari petroliferi di Eni in Nigeria e Algeria (finiti tutti con l’assoluzione degli imputati).