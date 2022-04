Ombre sul rito ambrosiano

Finisce a Brescia uno stralcio dell'inchiesta sul cosiddetto "falso complotto Eni". Per il gup di Milano, Fabio De Pasquale è parte lesa. Per i pm milanesi non lo era. Tutto normale?

Nuove ombre si addensano attorno al processo flop del secolo, quello relativo alla presunta corruzione internazionale compiuta da Eni in Nigeria (conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati), e alla guerra intestina poi emersa nella procura di Milano, che con ostinazione aveva cercato di far condannare i vertici del Cane a sei zampe. Il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Carlo Ottone De Marchi, si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti al tribunale di Brescia al termine dell’udienza preliminare a carico di Piero Amara e Vincenzo Armanna, rispettivamente ex legale esterno ed ex manager di Eni (oltre che grande accusatore della compagnia petrolifera nel processo per corruzione internazionale).