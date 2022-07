La proroga del Csm non sarebbe una bella figura, ma neanche una catastrofe

In caso di ritorno anticipato alle urne, il Parlamento non potrebbe eleggere i nuovi membri laici del Consiglio superiore della magistratura, che dunque sarebbe prorogato. Una figuraccia, ma l'attuale Consiglio continuerebbe a funzionare. Parla Vietti

In caso di definitiva crisi di governo e di ritorno anticipato alle urne, l’attuale Consiglio superiore della magistratura, tanto vituperato dopo lo scandalo Palamara, sarebbe prorogato per un tempo indefinito, almeno un mese e mezzo o due. Il 18 e il 19 settembre, infatti, i magistrati italiani eleggeranno i venti componenti togati del nuovo Consiglio (quello attuale scade il 25 settembre), secondo il nuovo sistema elettorale previsto dalla riforma Cartabia. Con lo scioglimento anticipato delle Camere, invece, il Parlamento non sarebbe in grado di eleggere i nuovi dieci membri laici del Consiglio, che dunque sarebbe prorogato nella sua composizione attuale, come previsto dalla legge istitutiva dello stesso organo di governo autonomo delle toghe (“Finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente”).