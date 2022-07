Crisi di governo, mercoledì il voto di fiducia alle Camere. Oggi l'assemblea M5s

La conferenza dei capigruppo ha deciso che ci sarà una chiama con appello nominale dopo le comunicazioni di Draghi in Aula. I grillini sempre più spaccati continuano il confronto su Zoom

È ancora il giorno del M5s, con l'assemblea fiume che da tre giorni va avanti su Zoom e oggi pomeriggio riprenderà alle 14. I grillini cercano di trovare una sintesi in vista di mercoledì, quando ci sarà da esprimersi a favore o contro il governo Draghi. In Aula, al Senato e alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi ci sarà un dibattito "fiduciario", ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, alla quale seguirà una votazione con appello nominale. Nel M5s la lista di chi è pronto a sostenere Draghi si aggiorna di ora in ora, se Conte decidesse di restare fuori dalla maggioranza i grillini governisti sono pronti a migrare verso altri gruppi parlamentari. Il centrodestra fa muro: mai più un governo con il M5s, hanno detto ieri Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che sembrano aver fatto un passo verso l'alleata della coalizione, Giorgia Meloni, aprendo alla possibilità di elezioni anticipate. Al netto dei maldipancia dei partiti, resta da capire quale sarà la posizione di Mario Draghi, che oggi è volato in Algeria per sottoscrivere un nuovo accordo per differenziare le forniture di gas. Verso il premier aumentano gli appelli di forze politiche e società civile per chiedergli di restare. La riserva sarà sciolta mercoledì.

Mercoledì la fiducia alla Camera

Ci sarà un dibattito "fiduciario", mercoledì nelle Aule di Camera e Senato, cui seguirà una votazione secondo la procedura dell'appello nominale (la cosiddetta "chiama"), al termine del passaggio parlamentare innescato dalle annunciate dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. E' quanto si è appreso al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Una riunione dei presidenti dei gruppi, già concovocata per domani alle 16,30, definirà nel dettaglio gli orari della seduta, in relazione a quanto stabilito da Palazzo Madama, dove Draghi terrà le comunicazioni mercoledì mattina. Secondo quanto è stato riferito, il presidente del Consiglio dovrebbe depositare alla Camera il discorso tenuto in Senato, assistere, quindi, alla discussione che si terrà nell'Aula di Palazzo Madama, e successivamente, salvo diversi passaggi istituzionali, tornare a Montecitorio per seguire il dibattito che si terrà nel secondo ramo del Parlamento, dove dovrebbe replicare agli interventi dei deputati.

Draghi incontra il presidente algerino Tebboune

Il premier Mario Draghi è arrivato al palazzo presidenziale di Algeri, accolto dal presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadijd Tebboune. Con il presidente del Consiglio una delegazione di sei ministri: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Dopo aver deposto una corona di fiori al Monumento del martire algerino, Draghi è quindi arrivati al palazzo presidenziale 'El Mouradia' per l'incontro con il presidente Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministri algerini. A seguire la sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-algerino. Quindi alle ore 13 (ora locale, le 14 in Italia) si svolgerà la erimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi. Quindi il presidente Draghi e il presidente Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa a cui seguirà un pranzo presso la Residenza di Stato del Presidente. Infine Draghi parteciperà all'inaugurazione del Business Forum al Centro Internazionale di Conferenze, prima del rientro a Roma in serata.

A Roma manifestazione pro Draghi. Partecipa anche Italia Viva

Italia viva "aderisce e partecipa alla manifestazione lanciata dallo studente Manfredi Mumolo affinché Mario Draghi resti a palazzo Chigi. Alla manifestazione che si terrà questo pomeriggio alle ore 18:30 in piazza San Silvestro", a Roma, "parteciperanno il presidente del partito Ettore Rosato, il sottosegretario Scalfarotto, i coordinatori di Roma e del Lazio e la delegazione dei parlamentari di Italia viva. Rispettando lo spirito civico e spontaneo con cui è stata lanciata l'iniziativa, non saranno presenti simboli di partito, ma solo bandiere dell'Italia e dell'Europa". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Iv.



