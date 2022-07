Grillo contro i grillini attaccati alla poltrona. Su Whastapp la foto della colla Coccoina

Il messaggio in codice dell'Elevato mentre il Movimento va avanti tra le tensioni nell'assemblea dei parlamentari

Mentre nel M5s il confronto si fa sempre più teso, ecco il messaggio in codice di Beppe Grillo: un barattolo di colla Coccoina. L'Elevato l'ha scelto come nuova immagine del profilo su Whastapp e tra i grillini la modifica non è passata inosservata. Giù di interpretazioni: sarà un messaggio a chi in queste ore difende la linea del governo Draghi e spinge per votare la fiducia mercoledì alle Camere, dunque contro i "parlamentari attaccati alla poltrona", dice qualcuno. Qualcun'altro nota come l'immagine sia comparsa poche ore dopo che sulle agenzie è girata una ricostruzione secondo cui Grillo sarebbe irritato e sconcertato per l'atteggiamento che ha assunto in questi giorni Giuseppe Conte.

La confusione regna sovrana nel Movimento, alle prese con spaccature interne che allontanano una sintesi in vista del voto di mercoledì. Qualcuno tra le fila grilline aspetta proprio un intervento di Grillo per dettare la linea, così da chiudere finalmente l'assemblea quasi permanente che viene aggiornata ormai da tre giorni. Ma per il momento da parte dell'Elevato c'è solo un messaggio metaforico.