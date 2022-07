I laici del Csm contro Salvi per la gestione dello scandalo Palamara

La componente laica del Consiglio superiore della magistratura (quella eletta dal Parlamento) è in subbuglio rispetto a quanto sta emergendo sulla gestione dello scandalo Palamara da parte del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, titolare dell’azione disciplinare nei confronti delle toghe. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come lo scandalo, sul piano disciplinare, si sia risolto in una sorta di amnistia generalizzata, se si esclude la punizione di pochi capri espiatori. Contattato dal Foglio, il pg Salvi (in pensione dal 9 luglio) si è sottratto a qualsiasi confronto, chiudendo bruscamente la telefonata. Il pg ha invece scelto di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera, che però si è rivelata un boomerang.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE