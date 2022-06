La tendenza del pg della Cassazione Salvi ad agire da legislatore

Non solo il colpo di spugna sullo scandalo Palamara. Il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, è intervenuto con una circolare anche per limitare l'ambito di applicazione della nuova legge che tutela la presunzione di innocenza

Non deve essersi radicato molto bene in Italia il principio di Montesquieu sulla separazione dei poteri. Da Mani pulite in poi la magistratura ha sovrastato la politica, ma il dato più sconfortante è vedere come i pochi e timidi tentativi della politica di limitare lo strapotere delle toghe finiscano sempre per essere vanificati dalle interpretazioni che i magistrati stessi forniscono ai provvedimenti approvati dal legislatore. Su questo il comportamento tenuto negli ultimi mesi dal procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, è emblematico.