Il Csm ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale della Cassazione

Alla presenza del capo dello stato Sergio Mattarella, il plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura ha nominato a maggioranza Luigi Salvato come nuovo procuratore generale della corte di Cassazione. Salvato, attualmente procuratore generale aggiunto in Cassazione (praticamente il numero due), prenderà il posto di Giovanni Salvi, che andrà in pensione il 9 luglio per sopraggiunti limiti d’età. Il Csm lo ha preferito a Luigi Riello, procuratore generale a Napoli. Una scelta di continuità, dunque, per una delle poltrone più importanti della magistratura: il pg della Cassazione, infatti, è titolare, insieme al ministro della Giustizia, del potere di azione disciplinare nei confronti delle toghe ed è componente di diritto del Csm, oltre che del suo comitato di presidenza.

