Cartabia e la crisi di governo: il destino delle riforme della giustizia

In caso di caduta del governo Draghi e addirittura di ritorno alle urne, l'esecutivo potrebbe essere in grado di portare a termine la riforma del processo penale e di quello civile. Rischiano la giustizia tributaria e l'ordinamento giudiziario

Impegno e speranza. Dopo la crisi di governo, la Guardasigilli Marta Cartabia non abbandona il suo tradizionale riserbo, ma da fonti di via Arenula sono queste le due parole d’ordine che trapelano. Impegno, quello della ministra e del suo ufficio legislativo, nel chiudere nel più breve tempo possibile l’elaborazione dei decreti attuativi delle riforme del processo penale e del processo civile, da approvare il primo entro la fine di ottobre, il secondo entro la fine dell’anno. Due milestone, due pilastri fondamentali previsti nel Pnrr. A questo si lega la speranza della ministra, ex presidente della Corte costituzionale, e cioè che le forze politiche si rendano conto della necessità che il paese ha in questo momento di rispettare gli impegni presi con l’Unione europea, che hanno scadenze ben precise e dai quali dipende l’erogazione dei finanziamenti di Next Generation Eu.