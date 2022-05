La riforma della giustizia tributaria ha un problema: riduce la terzietà dei giudici

Dal Consiglio dei ministri via libera al ddl per velocizzare i contenziosi tributari: i magistrati saranno specializzati e reclutati con concorso, ma resta il nodo della loro dipendenza dal ministero dell'Economia e delle Finanze

"La riforma della giustizia tributaria è ormai una brutta ‘telenovela’ che è iniziata con il governo Conte 1. Mi auguro che si riesca a raggiungere il traguardo della sua approvazione entro la fine dell’anno. Noto con rammarico che nessuno ci ha coinvolto in alcun confronto tecnico”. Lo dichiara, in un’intervista al Foglio, Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), a proposito del disegno di legge di riforma della giustizia tributaria varato martedì sera dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, elaborato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, mira a velocizzare i tempi del contenzioso tributario. Una riforma considerata essenziale nell’ambito del Pnrr, in virtù del suo impatto sul sistema giudiziario italiano e anche del suo peso sul piano economico: basti considerare che le cause tributarie pendenti in Cassazione (circa 47 mila) costituiscono il 43 per cento di tutto l’arretrato civile e che il contenzioso tributario ammonta a quasi 60 miliardi di euro.