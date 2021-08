Perché riformare la giustizia tributaria è un investimento

La relazione della Commissione per lo studio della riforma della giustizia tributaria recepisce due proposte molto diverse per finalità e portata, e le presenta come soluzioni non politicamente neutrali, la cui scelta esorbita dai compiti di un organo tecnico. Il dibattito seguito alla pubblicazione del documento, e l’avvio di una raccolta di firme a sostegno di una petizione per la riforma strutturale di un settore troppo a lungo trascurato, le collocano all’interno di una dialettica tra forze conservatrici e riformatrici rimasta irrisolta all’interno della stessa Commissione. Ciò rischia di sovrapporre un’etichetta ideologica a un problema che va invece discusso nei contenuti. In che senso si può dunque dire che le due proposte non sono politicamente neutrali? In almeno due sensi, di cui uno è subito evidente, e l’altro lo diventa in prospettiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE