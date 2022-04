Cartabia e Franco litigano sulla giustizia tributaria. Poi il Quirinale stoppa il blitz

Fare una riforma per decreto è una scelta discutibile. Ma farla con un testo arrivato all’ultimo minuto in Cdm, senza uno straccio di discussione, e con i due ministeri coinvolti in conflitto è sembrato davvero troppo. Anche al Colle

Giustificato o meno, il blitz è stato così scomposto che per bloccarlo è intervenuto direttamente il Quirinale. Col garbo e la discrezione di prammatica, s’intende, ma pure con una certa fermezza: che insomma, già riformare la giustizia tributaria per decreto è una scelta discutibile, ma farlo così, come s’è tentato mercoledì sera, con un testo arrivato all’ultimo minuto in Cdm, senza uno straccio di discussione in preconsiglio, e coi due ministeri coinvolti – Giustizia ed Economia – in conflitto esplicito tra loro, sembrava proprio una sgrammaticatura.