"Riforma del Csm inutile, Cartabia poco coraggiosa". Parla Ferri (Iv)

Il deputato di Italia viva (ed ex magistrato) spiega le ragioni che hanno indotto il partito guidato da Matteo Renzi ad annunciare il voto non favorevole alla riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario: "Persa un'occasione storica, non risolve il problema correnti". E nega conflitti di interessi

La riforma del Csm? “Un intervento inutile, che rafforza il peso delle correnti”. La ministra Cartabia? “Ha proposto dei principi giusti, ma non ha avuto il coraggio di sposarli fino in fondo”. Il conflitto di interessi tra il mio passato da magistrato (leader di corrente) e la mia presenza al tavolo delle trattative col governo? “Non esiste, altrimenti si dovrebbero ipotizzare conflitti di interessi anche per i magistrati che accompagnano la ministra Cartabia alle riunioni di maggioranza per parlare delle norme sulle toghe fuori ruolo e le porte girevoli”. Intervistato dal Foglio, Cosimo Ferri, deputato e capo delegazione di Italia viva alle riunioni con la Guardasigilli Marta Cartabia sulla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, conferma il suo spirito battagliero e spiega le ragioni che hanno indotto il partito guidato da Matteo Renzi ad annunciare il voto non favorevole alla riforma su cui, dopo lunghi negoziati, le altre forze di maggioranza sembrano aver raggiunto un compromesso.