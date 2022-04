"La riforma del Csm è inutile", dice Renzi, che ha ragione ma anche un po' torto

Per il leader di Italia viva, la riforma Cartabia "è un pannicello caldo, anzi tiepido": "Le correnti continueranno a fare il bello e il cattivo tempo". Fatta eccezione per il nuovo sistema elettorale del Csm, però, il provvedimento prevede diverse novità positive

Matteo Renzi ha annunciato che Italia Viva non voterà in parlamento a favore della riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario elaborato dalla ministra Cartabia, su cui le altre forze di maggioranza sembrano aver raggiunto un compromesso. “Non voteremo la riforma della giustizia perché non è una riforma. L’azione di Bonafede era dannosa, quella della Cartabia inutile. Meglio così ma ancora non ci siamo”, ha scritto su Twitter il leader di Iv.