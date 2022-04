Perché non reggono le obiezioni del Csm alla riforma della giustizia

I magistrati faticano ad accettare che qualcuno li giudichi. Perchè le valutazioni fatte dagli avvocati non sono un problema

In ogni democrazia liberale, il miglioramento dell’offerta di giustizia e un più armonico rapporto tra l’indipendenza della magistratura e la sua accountability sono obiettivi da perseguire. In Italia, essi sono vieppiù importanti, in ragione delle antiche tare che si riscontrano nell’amministrazione della giustizia e della persistente ritrosia d’una parte della magistratura ad accettare un’obiettiva valutazione dei propri membri. Ne costituisce un’eloquente dimostrazione il parere formulato nei giorni scorsi dal Csm sugli emendamenti apportati dal governo al disegno di legge sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.