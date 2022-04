“Cartabia non ceda all'Anm. La magistratura è una casta”. Parla l'ex ministro Castelli

Intervista all’ex Guardasigilli del secondo e terzo governo Berlusconi: “Detengo il record di scioperi dell’Associazione nazionale magistrati. In nessuna democrazia occidentale esiste un sistema, come quello italiano, in cui la magistratura è completamente autoreferenziale”. La ministra Cartabia? “Non si faccia intimorire”

La magistratura è una casta intoccabile. Si oppone a qualsiasi cambiamento, anche minimo. La minaccia dello sciopero avanzata dall’Anm quindi non mi sorprende. In nessuna democrazia occidentale esiste un sistema, come quello italiano, in cui la magistratura è completamente autoreferenziale”. Roberto Castelli è stato ministro della Giustizia dal 2001 al 2006, durante il secondo e terzo governo Berlusconi. Nessuno come lui può raccontare cosa significhi tentare di riformare la giustizia toccando gli interessi delle correnti che animano l’Associazione nazionale magistrati: durante l’iter di riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata nel 2005 dalla maggioranza di centrodestra, il sindacato delle toghe arrivò a scioperare addirittura quattro volte.