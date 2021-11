Una nuova giustizia è possibile

Con un’ampia maggioranza (364 sì, 32 no e 7 astenuti), l’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di delega al governo sulla riforma del processo civile. Si tratta di una delle riforme cruciali chieste da Bruxelles per la concessione dei fondi europei e per la realizzazione del Pnrr. L’intervento mira a ridurre del 40 per cento i tempi dei procedimenti civili, un obiettivo tanto ambizioso quanto urgente, visto lo stato disastroso della giustizia civile in Italia, confermato dai dati relativi al 2020: 3 milioni di procedimenti pendenti, 348 giorni di durata media dei giudizi in tribunale, 627 giorni in Appello, due anni e quattro mesi in Cassazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE