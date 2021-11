Processo civile e non solo. Ecco le scadenze del Pnrr che Draghi deve affrontare

La riforma della giustizia più facile finisce impantanata alla Camera. L'allarme della Cartabia: "Bisogna accelerare". Ma restano altre 22 riforme (su 51) da approvare entro dicembre, per non compromettere la seconda tranche del recovery. In ballo oltre 20 miliardi

Le ansie maggiori, manco a dirlo, è anche stavolta la giustizia a suscitarle. Non però per le consuete ostinazioni manettare del M5s. E anzi proprio questo, forse, è ciò che più di tutto sorprende la ministra Marta Cartabia. Perché paradossalmente è proprio sulla riforma del processo civile, dove mancano motivi di vero contrasto politico, che rischia d’incepparsi il Pnrr. Un inciampo da cui potrebbe dipendere buona parte dei 20 miliardi che l’Italia conta di ottenere da Bruxelles come seconda tranche del Recovery plan (dopo i 25 incassati ad agosto). E per questo la Guardasigilli è tornata a farsi sentire, coi toni discreti ma fermi della moral suasion: “Urge un’accelerazione”, ha ricordato nei giorni scorsi ai responsabili dei vari partiti di maggioranza. Del resto lei stessa, a sua volta, aveva dovuto subire le perplessità di Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, liberale belga tutto d’un pezzo, che il 3 novembre scorso, in visita a Roma, ha riconosciuto che sul penale e sulle crisi d’impresa si sono fatti discreti passi avanti, rispetto all’ultimo monitoraggio di settembre. Ma che sul civile ancora non ci siamo.