Vincolare Draghi al governo per tentare la corsa al Quirinale. I piani di Berlusconi

Le ambizioni quirinalizie sono più di un sogno, per Silvio Berlusconi, anche se lui, di fronte alla stampa, nicchia. A spingerlo non solo parte della società civile, ma anche gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, con azioni ed endorsement più o meno concreti. La presenza di Mario Draghi, però, renderebbe la corsa al Colle più difficile. Ecco allora che il Cav. mette le mani avanti e fa trapelare che sarebbe meglio se il presidente del Consiglio mantenesse il suo ruolo a Palazzo Chigi fino al 2023, per eliminare il più ingombrante degli sfidanti. Che, però, non è detto che parteciperà alle votazioni per il Quirinale. “Non ho ancora deciso”, avrebbe detto la scorsa settimana ai collaboratori che hanno avuto modo di confrontarsi con lui sul tema.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE