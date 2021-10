Chi non sarà eletto al Quirinale

Un paio di nomi sui quali scommettere 43 a 1 che non saliranno al Colle

La corsa per il Quirinale è davvero apertissima. Ci sono solo un paio di persone di cui, per i motivi più diversi, scommetto 43 a 1 che non saranno mai elette: Silvio Berlusconi e Mario Draghi.