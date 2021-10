Quirinale, le mosse di Di Maio: va da Bettini e poi avvisa il Cav.: "Salvini ti frega"

“Scusate, ma dov’è Luigi?”. Risposta di un collaboratore un po’ imbarazzato: “Presidente, in tv a presentare il libro”. In questi giorni Giuseppe Conte è tornato a farsi domande senza risposte quando pensa a Di Maio. Lo cerca. Non lo trova. Cosa avrà in mente il ministro degli Esteri per il Quirinale? Tutti raccontano all’ex premier del movimentismo sfrenato dell’ex capo politico grillino. Giorgetti, Casini, Franceschini, Gianni Letta. Di Maio si muove da solo. Conte ha un timore figlio della disfatta rossogialla sul ddl Zan.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE