Nomi per il Colle? C'è anche Pera. Cosa dirà Renzi alla Leopolda

Nei palazzi della politica raccontano che se è vero che la carta coperta del Pd per il Quirinale è Giuliano Amato, quella del centrodestra è Marcello Pera. Ma mentre la prima candidatura è uscita ed è già stata silurata dai 5 stelle (non da Giuseppe Conte, però), la seconda invece viene tenuta più riservata anche perché ufficialmente quello schieramento è ancora attestato sul nome di Silvio Berlusconi. Amato però non si è bruciato del tutto le possibilità di salire al Colle, dal momento che i suoi sostenitori sostengono che la sua sarebbe solo una candidatura a tempo. Due anni, giusto quello che serve per “aspettare” che Draghi lasci Palazzo Chigi per tentare l’avventura del Quirinale. Chi conosce bene il dottor Sottile sostiene che, nonostante l’età, sarà difficile fargli accettare l’idea della staffetta.

