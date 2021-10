Letta vede Conte e pensa a Gentiloni per il Quirinale 

Si fa presto a dire Gentiloni. Nei giorni scorsi qualche quotidiano ha dato quasi per scontata la decisione di Enrico Letta di candidare al Quirinale il commissario europeo. Ma le cose non stanno esattamente così. Per carità, tra loro i rapporti sono ottimi. I problemi sono altri. Riguardano, cioè, i presunti alleati del leader dem nell’operazione Quirinale. Il primo problema riguarda il M5s. Giuseppe Conte ha sempre saputo che Gentiloni non stravedeva certo per il suo secondo governo. Non solo, il M5s è ancora in grandissima fibrillazione, le divisioni interne non si sono certo rimarginate e perciò nessuno nel Pd si fida adesso di fare un accordo blindato con i grillini. Meglio aspettare un altro po’ per capire quale sia la effettiva tenuta dei gruppi parlamentari pentastellati. Poi ci sono Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il primo, chiaramente, non ha nessun motivo per favorire il Pd, togliendo le castagne dal fuoco a Letta. Il leader di Italia viva è pronto a far saltare ogni operazione che il segretario dem abbia in mente. Poi c’è Calenda. E’ vero che è stato proprio il capo di Azione a candidare Gentiloni al Colle, ma anche lui, come Renzi, non ha nessuna ragione per rendere la vita facile ai dem. Per paradossale che possa sembrare, alla fine, i sostenitori più leali di questa candidatura potrebbero essere i parlamentari di Forza Italia, visti i buoni rapporti che intercorrono tra il commissario europeo e una parte di quel mondo, a cominciare da Gianni Letta. Per questo motivo Letta non ha ancora veramente deciso il da farsi. Ma una cosa è chiara: il segretario del Pd non vuole assolutamente bruciare, nello scrutinio segreto, una candidatura autorevole come quella di Gentiloni. Le cui chances restano dunque altissime, perché il suo profilo si attaglia alla perfezione a quello del possibile successore di Sergio Mattarella.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE