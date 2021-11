Il brutto spettacolo dell'inchiesta Open

Ipocrisia e livore. Un legittimo percorso politico, come quello di Renzi, non dovrebbe essere sottoposto a processo mediatico-giudiziario per aver cercato sostegno e denaro attraverso lo strumento, pure legittimo, di una fondazione

Non conosco le carte dell’inchiesta sulla Fondazione Open, a parte le indiscrezioni giornalistiche, e non le voglio conoscere, non ne ho il bisogno, non ne ho il dovere. So quello che tutti sanno. La Fondazione era uno strumento collaterale del movimento renziano, cioè una libera associazione di persone che condividevano, giuste o sbagliate, le idee e i programmi di riforma della sinistra e del suo maggiore partito, il Pd, elaborate e sostenute sotto la leadership di Matteo Renzi, un politico giovane venuto dal mondo cattolico fiorentino e dalla Margherita (una delle due correnti che diedero vita all’amalgama mal riuscito del Partito democratico). Renzi aveva guidato la Provincia di Firenze, poi aveva strappato Palazzo Vecchio alle nomenclature d’apparato, poi si era candidato alla guida del partito, e aveva perso lealmente, infine aveva vinto sulle macerie del corso politico di Bersani, aveva sloggiato Letta Jr. dall’esecutivo e ha governato per tre anni facendo qualche pasticcio e un sacco di cose interessanti, con la forza realistica del solito connubio fatale detto patto del Nazareno, fino a infrangersi contro un fronte variopinto, detto l’Accozzaglia, di nemici a vario e diverso titolo della sua idea di innovazione.