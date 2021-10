Il caso Fidanza conferma che l'abolizione del finanziamento pubblico è stata criminogena

Saluti romani, battute su neri ed ebrei, rapporti con pittoreschi faccendieri e fantomatici “circoli esoterici”. L’inchiesta “La lobby nera”, condotta dal team Backstair di Fanpage e presentata giovedì su La7 a “PiazzaPulita”, ha messo nei guai Carlo Fidanza, plenipotenziario di Giorgia Meloni a Milano ed eurodeputato di FdI. Impegnato in campagna elettorale, Fidanza è stato ripreso da una telecamera nascosta mentre chiedeva finanziamenti in nero per la campagna elettorale di una candidata consigliera comunale. La faccenda ripropone una questione tanto antica quanto di rilievo: la politica costa. Le campagne elettorali pure. E l’aver abolito il finanziamento pubblico nel 2013, accarezzando per il verso giusto il vento populista, potrebbe aver avuto effetti sostanzialmente criminogeni.

