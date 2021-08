Cartabia e il buon compromesso fra giacobini e ultragarantisti

Ho pensato sin dalla sua presentazione che la riforma Cartabia andasse incoraggiata e non vilipesa. Certamente non era una proposta perfetta, nessuna lo è, ma è stata studiata e rielaborata con il contributo di tutti e in questo senso è una vittoria per tutti. Andava incoraggiata e migliorata non solo perché facilita l’accesso ai Fondi europei ma soprattutto perché ha affermato, dopo molto tempo, il diritto della politica a intervenire nel campo della giustizia, ascoltando, come è giusto, anche l’Anm ma senza riconoscerle diritti di veto. Le incursioni mediatiche dei più noti magistrati inquirenti, sono sempre loro a parlare, erano in larga parte sopra le righe. Molti dati declamati sugli organi di stampa erano truccati e nascondevano il desiderio che non si facesse nulla.

