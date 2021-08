Storari può restare su Marte

Il pm Paolo Storari vince la prima battaglia della guerra intestina in corso alla procura di Milano. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha infatti deciso che non sussiste alcuna esigenza cautelare perché Storari debba essere trasferito d’urgenza dalla procura milanese, con contestuale cambio di funzioni, come aveva chiesto il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi. Ora per Storari proseguirà comunque il procedimento disciplinare ordinario, al termine del quale potrà essere prosciolto o sanzionato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE