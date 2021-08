Dai referendum una spinta per la giustizia. Un po' di idee

È stata approvata in Parlamento la legge Cartabia: un passo in avanti di grande importanza circa i temi della giustizia italiana. Nella fase conclusiva si è arrivati a un compromesso, che non cambia la sostanza del testo varato dal governo Draghi. Anche in questa circostanza il presidente del Consiglio ha dimostrato di non essere solo un alto garante dei “conti” del paese e della sua credibilità internazionale, ma un sapiente politico, in grado di confrontarsi con una dialettica forte e inevitabile nella maggioranza così variegata che lo sostiene. Sulle regole di comportamento per il controllo della pandemia, sulla utilità del reddito di cittadinanza, sulle nomine (penso alla Rai) si avverte una guida che rafforza e unisce la Repubblica.

