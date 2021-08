“L'approccio morbido di Cartabia ha influito negativamente”. Parla Costa (Azione)  

“La riforma Cartabia segna un’inversione di rotta, ma non basta per riformare la giustizia”. Parla così al Foglio il deputato di Azione, Enrico Costa, già viceministro della Giustizia. “Ho atteso l’esito del lavoro parlamentare, adesso con Carlo Calenda avvieremo una riflessione per firmare i referendum di Lega e Radicali”, spiega Costa che alla Camera ha assistito all’affossamento di due ordini del giorno sulla custodia cautelare e la responsabilità civile dei magistrati. “Se dal 2010 a oggi, su un totale di 563 procedimenti nei confronti delle toghe, ci sono state soltanto sei condanne, qualcosa non funziona. Il fatto che il governo abbia respinto l’odg di FdI è un segnale negativo. Io stesso ho ritirato il mio sull’abuso della carcerazione preventiva perché avrei spaccato la maggioranza senza incassare alcun risultato”.

