La truffa leghista sulla giustizia

Passeremo l’estate con i banchetti referendari di Salvini e Bernardini per la riforma della giustizia. Sarà una stagione in calando rispetto al confronto congressuale tra Almirante e Pannella (febbraio 1982). Questo fu l’esplosione di una verità, oltre che il tentativo di rompere il consociativismo, attraverso il trasversalismo democratico spericolato del leader radicale, libertà avanti a tutto, nessuno escluso, e il fascismo ribadito dal capo missino escluso dall’arco costituzionale che per i Radicali di allora era un regime (tradizione, famiglia, movimento, patria-nazione: tutto come da manifesto della destra europea). Pannella: “C’è più fascismo nella Dc che in voi”. Almirante: ”No, il fascismo è qui!”. Dialettica di vera menzogna e bugiarda verità, come nelle migliori commedie politiche.

