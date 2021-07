La pericolosa logica forcaiola di Gratteri sulla prescrizione

Sui possibili effetti della riforma della giustizia penale elaborata dalla Guardasigilli Marta Cartabia ormai è una gara a chi la spara più grossa. Pochi giorni fa, l’Associazione nazionale magistrati ha affermato che la nuova disciplina della prescrizione proposta da Cartabia, che consiste nell’estinzione del processo per improcedibilità se si supera la durata di due anni in appello (tre per i reati più gravi) e uno in Cassazione (o 18 mesi), metterebbe a rischio circa 150 mila processi che non rispetterebbero la tempistica. Il sindacato delle toghe non ha fornito alcuna analisi statistica a sostegno di questa ipotesi (e difficilmente potrebbe, visto la riforma della prescrizione si accompagnerà a una riforma che intende velocizzare i tempi dei processi). Insomma, c’è da fidarsi e basta, alla faccia del dibattito pubblico informato e consapevole.

