L'Anm ha acquistato pagine sui giornali per attaccare la riforma Cartabia

Nella “comunicazione a pagamento”, il sindacato delle toghe definisce la riforma “sbagliata” e finalizzata a “intimidire i magistrati”. Un'entrata a gamba tesa nel campo della politica, che ancora sta discutendo il testo in Parlamento

L’Associazione nazionale magistrati ha acquistato delle pagine intere su alcuni quotidiani nazionali per protestare contro la riforma Cartabia sull’ordinamento giudiziario e sulla modifica del sistema elettorale del Csm, ancora sotto l’esame del parlamento. Nella “comunicazione a pagamento”, il sindacato delle toghe definisce la riforma “sbagliata” e finalizzata a “intimidire i magistrati”, per poi spiegare le ragioni della propria protesta.

Una vera e propria entrata a gamba tesa nel campo della politica, che ancora sta discutendo il testo in questione (dopo l’ok della Camera, il ddl è passato al Senato).

La pubblicazione della nota avviene a poche ore dall’assemblea straordinaria dell’Anm, prevista per domani, in cui il sindacato delle toghe deciderà le iniziative da intraprendere per protestare contro la riforma. E’ probabile che la decisione finale sarà quella di indire uno sciopero, cosa che non avveniva dai tempi dei governi Berlusconi.

Di seguito il comunicato dell'Anm pubblicato a pagamento sui quotidiani:

SCARICA PDF