Oggi l'ok della Camera alla riforma del Csm. Guai al Senato?

Oggi pomeriggio l’aula della Camera darà il via libera alla riforma Cartabia che contiene una delega al governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e norme immediatamente applicabili per quanto riguarda il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, il cui rinnovo è previsto per luglio. Dopo i pesanti scossoni delle prime settimane, i partiti della maggioranza (esclusa Italia Viva) hanno raggiunto un accordo sul testo di riforma, rendendo possibile una votazione “tranquilla” degli emendamenti predisposti dalla Guardasigilli e dei vari articoli di cui si compone il disegno di legge. L’unica novità rilevante rispetto a quanto era emerso dall’esame della commissione Giustizia è stato l’abbandono del sistema del sorteggio dei collegi per l’elezione del Csm, con il ritorno al sistema elettorale inizialmente elaborato dalla ministra (maggioritario binominale con correttivo proporzionale). Un miracolo, se si considerano le pesanti divisioni che in principio hanno attraversato la maggioranza. Una volta approvato, il testo approderà in Senato, ed è lì che si teme una riesplosione delle tensioni.

