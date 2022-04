Scioperiamo o no? La surreale conferenza stampa dell'Anm

C’è stato un momento, durante la conferenza stampa promossa martedì mattina dall’Associazione nazionale magistrati per informare il pubblico sulle iniziative di protesta che adotterà contro la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, in cui nella sala al sesto piano della Cassazione si è diffusa l’impressione che nessuno, in primis gli stessi magistrati, sapessero il motivo per cui erano lì presenti. Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, circondato dai vari componenti della giunta esecutiva, attacca a testa bassa la riforma, approdata proprio martedì all’aula della Camera: “Guarda al passato, crea una struttura sempre più gerarchica, accentra poteri e utilizza l’aspetto disciplinare per controllare i magistrati, impaurirli nel loro delicatissimo compito, relegandoli a un ruolo impiegatizio”. E ancora, con toni più alti: “Passo dopo passo si sta cambiando l’assetto della Costituzione, senza guardare in faccia la Costituzione”.

