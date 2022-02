Quali riforme per una giustizia migliore. Parlano Spataro e Bruti Liberati

No alla demagogia, sì al compromesso sulle “porte girevoli” (purché non sia solo uno slogan). Rinforzare gli organici, rispettare il garantismo della Costituzione, dicono i due decani della magistratura italiana

Prima che un target per ottenere i fondi del Pnrr, in Italia la riforma della giustizia – ampia, incisiva, efficace – è una “questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile”. Parole, quelle virgolettate, che il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ebbe a pronunciare in un memorabile discorso del 2011. E nell’allocuzione davanti ai grandi elettori, in occasione del secondo insediamento, il capo dello stato Sergio Mattarella ha invocato “profonde riforme” del settore. Su questo e non solo abbiamo interpellato due decani della magistratura italiana.