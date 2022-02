È il giorno della riforma della giustizia. Ecco come sarà il nuovo Csm di Draghi

Nuove norme per evitare il conflitto politica-magistratura. Stop alle porte girevoli ma distinguendo e tre anni di decantazione. Le toghe impegnate in politica vengono distinte in 4 categorie. Le norme non saranno retroattive

Al contrario. Mario Draghi non si sta “montizzando” la testa. Si sta facendo ancora più tecnico. Non si è innamorato della politica, ma della fisica. Il suo potere è possedere adesso “il tempo” del comando. Quando ai suoi collaboratori viene chiesto quale sia l’agenda di governo, la risposta data è che il “tempo” lo scandisce il presidente e che l’agenda è la testa del presidente. Insieme a Marta Cartabia, e al suo staff, passa la sera a Palazzo Chigi a ragionare di “fattispecie per magistrati” e “liste binominali” perché, questa volta, come ha garantito, “il Csm si proverà a riformarlo e lo faremo con il Parlamento”. E dunque, con il ministro Daniele Franco cerca i miliardi per stemperare il caro bollette, ma “in maniera articolata” e nulla ci impedisce, questa è la bis risposta, “di arrivarci la prossima settimana”. Il Cdm di oggi avrà quindi come argomento la giustizia. Per risolvere il fenomeno delle “porte girevoli” la soluzione potrebbe essere separare i magistrati “politici” in quattro grandi categorie, anzi, “fattispecie” e prevedere un tempo di decantazione dalla carica di tre anni. Per riformare il Csm, ma garantendo la rappresentanza delle minoranze, la via è invece il sistema proporzionale che resta la scorciatoia-autobiografia, quella che ci permette di saldare il nostro debito con la complessità.