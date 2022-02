Le regole che arriveranno e quelle che ci sono. Ma che dice il Csm su Emiliano?

Il presidente della Puglia, violando una legge già in vigore, continua a partecipare in maniera sistematica e continuativa alla vita di partito nonostante la sanzione della sezione disciplinare nel 2019, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2020

Mentre si torna a discutere di fermare le porte girevoli tra politica e magistratura, c’è un pm che continua a violare persino una legge già in vigore: quella che vieta ai magistrati di partecipare in maniera sistematica e continuativa alla vita di partito. E’ Michele Emiliano, che è già stato sanzionato dal Csm per la sua iscrizione al Partito democratico mentre è in aspettativa dalla magistratura. Sanzione della sezione disciplinare nel 2019, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2020 che respinse il ricorso del governatore pm. Eppure Emiliano da allora continua a violare tale principio.