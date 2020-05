Brutto show: il centrodestra al traino dei pm

Il centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) ha presentato in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Le ragioni per mandare a casa il Guardasigilli sarebbero tante: il sostegno dato all’introduzione di riforme manettare e liberticide come la “Spazzacorrotti” (accolta con tanto di festeggiamenti in piazza) e l’abolizione della prescrizione (che ha trasformato i processi in persecuzioni infinite), la mancata presentazione della tanto annunciata riforma del processo penale con cui rendere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.