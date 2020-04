Il virus e l’orrore del processo sommario

Qualcosa non torna nel trattamento allarmistico-moralistico e mediatico-giudiziario delle conseguenze della pandemia. Intanto, se si è titolato con congruo anticipo savianeo: “IL VIRUS NELLE MANI DELLA MAFIA”, come ha fatto Repubblica, non ci si può stupire che la Welt metta in un sommario qualcosa che recita simmetricamente: “LA MAFIA ITALIANA ASPETTA CHE ARRIVI UNA PIOGGIA DI SOLDI DA BRUXELLES”. Il pregiudizio per i tradizionalisti è una buona cosa, un ancoraggio alla realtà contro l’idea di poter costruire tutto ex novo;...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.