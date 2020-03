Termini poco chiari, espressioni contraddittorie, provvedimenti annunciati e poi smentiti. L’emergenza coronavirus sembra aver mandato in confusione il governo anche sulle carceri e sulla giustizia. Alla base delle violente rivolte esplose in diversi istituti di pena del paese, e che hanno provocato evasioni di massa, morti tra i detenuti, addirittura un temporaneo sequestro di agenti penitenziari e danni per milioni di euro, vi sono le restrizioni ai colloqui e alla concessione dei permessi premio imposte dal governo per contrastare l’emergenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.