Roma. E’ passato un anno dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. L’indagine aperta dalla procura di Genova per individuare le responsabilità della tragedia è ancora in corso e alcuni numeri ci permettono di capire la mole e la complessità di un’inchiesta, attualmente nella fase delle indagini preliminari, che necessiterà di diversi anni per arrivare a processo e a sentenza definitiva: 76 indagati (settantaquattro persone e due società), 145 parti offese...

